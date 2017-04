Unfall am Würgauer Berg: 19-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Ersten Informationen zufolge ist am Freitag eine 19-jährige Motorradfahrerin am Würgauer Berg bei Scheßlitz von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Schwer verletzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth geflogen. Die B22 war von Würgau in Richtung Steinfeld auf Höhe der Unfallstelle für rund eine Stunde komplett gesperrt.