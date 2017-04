Unfall am Berliner Ring in Bamberg

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem schadensträchtigen Unfall an der Kreuzung Berliner Ring/Starkenfelder Straße in Bamberg.Gegen 2 Uhr stießen an der Kreuzung zwei Autos frontal gegeneinander. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Rettungswagen war vor Ort, über die schwere der Verletzungen der Fahrer wurde jedoch zunächst nichts bekannt. Auch die Unfallursache wird noch geprüft.