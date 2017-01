Unbekannter schlägt 23-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann von Unbekannten geschlagen worden, wie die Polizei berichtet. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.



Als ein 23-Jähriger am Obstmarkt an einer Gruppe von fünf Männern vorbei lief und diese ansprach, schlug einer aus der Gruppe ihm zwei- bis dreimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Lange Straße.



Der Schläger wird wie folgt beschrieben: 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ohne Bart, sprach fränkisch und war bekleidet mit schwarzem Anorak, Jeans und weißen Turnschuhen.