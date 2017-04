Unbekannter schießt mit Metallkugeln auf Spielplatz in Bamberg

Ein Unbekannter hat am Montagabend mit Metallkugeln auf einen Kinderspielplatz in der Hüttenfeldstraße in Bamberg geschossen. Das berichtet die Polizei Bamberg-Stadt.



Zunächst schoss der Unbekannte auf Plastikflaschen, die am Rand des Sandkastens standen. Ein elfjähriger Junge wurde dabei am am Bein getroffen. Der Bub erlitt durch den Treffer glücklicherweise "nur" einen blauen Fleck am Unterschenkel.



Vor Ort konnte die Polizei noch weitere Metallkugeln auffinden. Die Inspektion in Bamberg sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich zeitnah unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.