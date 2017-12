Unbekannte versuchen Geldautomaten in Strullendorf zu sprengen - Tatverdächtiger gefasst

Geldautomat für Sprengung präpariert





Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an



Vermutlich mehrere Täter haben am frühen Mittwochmorgen offenbar den Geldautomaten einer Bank im Ortsteil Leesten zur Sprengung vorbereitet. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung konnten Bamberger Polizisten unweit des Tatorts einen Verdächtigen festnehmen. Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen übernommen und prüfen derzeit eine mögliche Tatbeteiligung des Mannes. Zudem suchen die Kripobeamten noch Zeugen, wie die Polizei berichtet.Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein Kunde der Bank technische Vorrichtungen, die an dem Geldautomaten angebracht waren und ihm verdächtig vorkamen. Beamte der daraufhin verständigten Polizei Bamberg-Land trafen nur wenige Minuten später am Tatort ein und stellten fest, dass der Geldautomat offenbar für eine Sprengung präpariert worden war.Nachdem die Täter den Geldbehälter nicht zur Explosion gebracht hatten, waren sie vermutlich vorher gestört worden und vorerst unerkannt geflüchtet. Sie hatten wohl aber bereits ein Gas eingeleitet, das die Sprengung auslösen und ihnen so den Zugriff auf die Bargeldbestände des Automaten ermöglichen sollte. Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die gesundheitsschädlichen Gasrückstände, bevor Ermittler und Spurensicherer der Kripo Bamberg ihre Arbeit am Tatort aufnahmen.Im Rahmen der sofort ausgelösten Großfahndung, bei der zahlreiche Beamte und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, gelang es Bamberger Verkehrspolizisten noch im Gemeindegebiet Strullendorf einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Ermittler des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte der Kripo Bamberg und der Staatsanwaltschaft prüfen momentan die mögliche Tatbeteiligung des Mannes. Auch die Ermittlungen zu möglichen weiteren Komplizen des weißrussischen Staatsangehörigen dauern an.Darüber hinaus untersuchen die Beamten mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Fall, bei dem am Sonntag in Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt, Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt hatten.Die Kripo Bamberg bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe und stellt insbesondere folgende Fragen:Wem sind in der Nacht zum Mittwoch im Strullendorfer Ortsteil Leesten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?Wer hat im Vorfeld in Strullendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der versuchten Geldautomatensprengung stehen könnten?Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben?