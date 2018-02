Über Nacht drei Autos in Memmelsdorf gestohlen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Freitag, 5. Mai, im Gemeindebereich Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) gleich mehrfach zu und stahlen drei Audis. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Bamberg um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zunächst meldete sich ein Autobesitzer aus dem Ortsteil Drosendorf und zeigte den Diebstahl seines silbernen Audi A4 Avant aus dem Baujahr 2009 an. An dem Wagen waren die Kennzeichen "BA-PG 44" angebracht. Der Mann hatte sein Auto im Wert von zirka 7000 Euro in den späten Abendstunden des Donnerstag, 4. Mai, vor einer Garage im Kastanienweg abgestellt und den Diebstahl am Freitagmorgen bemerkt.



Genauso verhielt es sich bei einem sechs Jahre alten schwarzen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen "BA-UZ 1991". Der Kombi, dessen Wert auf etwa 17.000 Euro geschätzt wird, war im Ortsteil Weichendorf in der Straße "Am Anger" geparkt.



Das dritte Fahrzeug, einen silbernen Audi A5, an dem die Kennzeichen "BA-I 28" angebracht waren, stahlen die Täter im Ortsteil Merkendorf. Für das zur Nachtzeit in der Obleystraße abgestellte, zehn Jahre alte Auto wird ein Zeitwert von 16.000 Euro angesetzt.



Die sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern und den Autos blieben bisher ohne Ergebnis.



Das Fachkommissariat der Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Memmelsdorf wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.