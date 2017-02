Trunkenheit und Streit: drei Verletzte beim Fasching im Kreis Bamberg

Am Samstagnachmittag musste am Kaulberg ein 22-jähriger Besucher des Faschingszuges in Rattelsdorf in Polizeigewahrsam genommen werden, da er am frühen Nachmittag schon einen Wert von 2,88 Promille hatte und sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig verhielt. Die Kosten des Gewahrsams muss er nun tragen.



Ein 16-Jähriger Besucher des Faschingszuges in Rattelsdorf wurde von einem 16-Jährigen aus dem Landkreis in das Gesicht geschlagen. Dies ereignete sich im Rahmen einer Streitigkeit einer größeren Personengruppe. Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter Tel. 0951/9129-310 zu melden.



Als ein 28-Jähriger am frühen Samstagabend aus einer Gaststätte in der Bamberger Straße in Oberhaid kam, geriet er in Streit mit einem 52-jährigem Mann und seinem 24-jährigem Begleiter. Dabei wurde der 28-Jährige von Beiden angegriffen und geschlagen. Der Geschädigte wurde leicht im Gesicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 zu wenden.



Nach einer Faschingsfeier in einer Halle am Sportplatz in Breitengüßbach kam es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 29-Jähriger wurde von drei Personen angegriffen. Ein 18-jähriger Täter konnte bereits ermittelt werden. Der Geschädigte wurde mit Verdacht Nasenbein- und Jochbeinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle Beteiligten standen vermutlich unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 zu melden.