Totalschaden: 77-Jährige rast in Baustellenabsicherung

Zur Absicherung einer Arbeitsstelle wurde am Samstagnachmittag auf der A 73 bei Zapfendorf in Richtung Nürnberg der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt und durch einen Lkw mit Warnleitanhänger abgesichert.



Angaben der Polizei zufolge übersah eine 77-jährige Opel-Fahrerin das Sicherungsfahrzeug und fuhr gegen den Aufbau des Warnleitanhängers. Die Frau gab an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein.



Beim Unfall wurde die Fahrerin nicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Warnleitanhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 31.000 Euro.