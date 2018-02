Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Das sind die Tipps der Redaktion:



Freitag



Bamberg

"Kerwa-Gschmarri" mit KKK



Am 5. Mai um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) geht es im Theater am Michelsberg wieder los, das "Kerwa-Gschmarri" mit Klaus Karl-Kraus, kurz KKK. "Was gibt's denn Schöneres, als auf anner Bierbank unter einem Blätterdach, vor aaner frisch eigschenda Mass Bier zu hoggn, und über Gott und die Welt zu schmarrn", weiß der Kabarettist, Musiker und Autor. In seinem Kabarett-Programm "Kerwa-Gschmarri" zeigt KKK die fränkische Kerwa, wie man sie noch nie gesehen hat. Und des Beste: "Des verstehna net bloß Aboridschinell." Kraus: "Und dann hoggsd di endli widder hi zu deiner Mass. Denkst zurück an deine erschte Brunft auf der Kerwa. Und Schluck für Schluck erlebst du die Fränkischen Suff-Stufn: Seier, Dambers, Qualm, Durchblicker." Karten gibt es beim BVD.



Bamberg

"Volxtanzabend" mit Boxgalopp



Die IG interessand... veranstaltet in Kooperation mit David Saam und dem Antistadl am morgigen Freitag ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) wieder den legendären "Volxtanzabend" in den Haas-Sälen. Das Musikerkonglomerat "Boxgalopp" hat sich dem wilden, frechen und ungestümen Musizieren verschrieben. Dabei sehen sie sich in der Tradition der Musikanten vergangener Generationen. Sie greifen Melodien aus Franken und anderen Regionen der Welt auf, verpanschen sie im großen Volxmusik-Kochtopf und zaubern daraus wunderschöne Musikstücke zum Tanzen, Zuhören und Mitsingen. Das Instrumentarium des Boxgalopps besteht in der Regel aus Klarinette, Geige, Akkordeon und Kontrabass. Gelegentlich ist auch der Dudelsack zu hören oder eine Bassklarinette. Längst schon Kult sind die Tanzabende in den Haas-Sälen. Hier darf jeder tanzen, ohne Angst haben zu müssen, etwas falsch zu machen, denn falsch gibt es hier nicht.



Samstag



Bamberg

Orgelkonzert erklingt im Dom



Im Mai startet wieder die Reihe der "Samstagskonzerte" im Bamberger Dom. Jeden Samstag von Mai bis einschließlich Oktober findet um die Mittagszeit, von 12 bis 12.30 Uhr (einzige Ausnahme bildet das Sandkirchweihkonzert am 26. August um 15 Uhr), in der Kathedrale ein Orgelkonzert statt. Mit dabei sind renommierte Organisten aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn. Bei der Konzertreihe kommen bekannte aber auch selten gespielte Orgelwerke aus fünf Jahrhunderten zur Aufführung; die jeweiligen Programme liegen kurz vor dem Konzert im Dom aus. Der Eintritt zu allen Samstagskonzerten (mit Ausnahme des Sandkirchweihkonzertes) ist frei; um eine Spende wird gebeten. Zum Auftakt der Reihe wird am Samstag, 6. Mai, Domorganist Markus Willinger die große Orgel erklingen lassen und Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Liszt zu Gehör bringen.



Bamberg

Dieses Trio trägt Anzüge



Die Band "The Movement" wurde im Jahr 2002 in Kopenhagen von Lukas Scherfey ins Leben gerufen. Das Powertrio spielt Mod Rock und ist beeinflusst von Gruppen wie The Jam, The Who und The Clash. Am Samstag gastiert "The Movement" um 21 Uhr im Sound-n-Arts Music Club, Obere Sandstraße 20. Die Musiker tragen Anzüge, denn der Mod-Slogan "Clean living under difficult circumstances" ist ihr Motto. Ihr Name steht für eben diese Bewegung - deshalb The Movement! Die Band hat sich zum Ziel gesetzt, die Jugend wachzurütteln und alles zu hinterfragen. Es gibt eine neue Generation an Kids, die an politischen Fragen interessiert sind und die sich gegen die globalen Effekte des Kapitalismus und deren Mechanismen zur Ausbeutung, Kriegsführung und Unterdrückung wehren. Junge Leute suchen nach Wahrheit und Aufklärung in Zeiten der totalen Manipulation und Lügerei. Die Band widmet sich genau diesen Themen.



Bamberg

Ulf und Erik Wakenius im Jazzkeller



Ulf Wakenius' Vita liest sich in den schillerndsten Farben. Einer der vielen Höhepunkte seiner kometenhaften Karriere: Von 1997 bis 2007 besetzte er als Gitarrist des Oscar-Petersen-Quartetts die vielleicht prestigeträchtigste Stelle im Jazz. Zwei Duo-Alben mit Ray Brown, der anderen Bass-Ikone, führten gar die amerikanischen Jazz-Charts an. Er stand mit Größen wie Joe Henderson, Steve Colemans oder Wolfgang Haffner im Studio und auf den größten Bühnen der Welt. Wakenius zählt zu den größten Virtuosen der Jazzgitarre, dessen feine Interpretationen jedes Publikum begeistern. Am Samstag ab 21 Uhr gastiert er zusammen mit seinem Sohn Erik Wakenius, ebenfalls Gitarrist, im Bamberger Jazzkeller. Seine Stimme verleiht dem Duo außerdem einen neuen und individuellen Sound. Dieser besteht aus Jazzelementen, Flamenco, Klängen aus Schweden, Brasilien und dem Nahen Osten.



Sonntag



Burgebrach

Kreismusikschüler musizieren



Zwei große musikalische Wettbewerbe sind im Schuljahr 2016/17 prägende Ereignisse für die Kreismusikschule Bamberg. Anlass genug für den Förderverein der Kreismusikschule, in einem Preisträgerkonzert die erfolgreichen Teilnehmer am 7. Mai um 17 Uhr im Kulturraum in Burgebrach zu ehren. Allein 22 Teilnehmer beim Solo-Duo-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes und 19 Teilnehmer bei "Jugend musiziert" haben sich in dieser Saison den Juroren gestellt. Beim Konzert präsentieren einige junge Musiker verschiedener Altersstufen eine kleine Kostprobe ihrer Vorspielprogramme. Der Eintritt ist frei.



Bamberg

Aktuell wie eh und je



Mit ihrer aktuellen Inszenierung "Die Nashörner" bringt e.g.o.n., die Theatergruppe des Jugendkulturtreffs Immerhin, ein Thema auf die Bühne, das heute noch immer - oder wieder? - so aktuell ist, wie zur Zeit seiner Entstehung. So wird das auf einer Erzählung aus dem Jahr 1957 beruhende Theaterstück Ionescos gerne als Parabel über die Verbreitung eines totalitären Systems in der Gesellschaft verstanden, dargestellt anhand der kleinbürgerlichen Idylle einer mittelgroßen Stadt, die nicht näher benannt wird. So werden die Protagonisten Behringer und Hans eines Sonntags auf dem Marktplatz von einem vorbeistürmenden Nashorn überrascht. Gezeigt wird das Stück am 6., 7. und 9. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Jugendzentrum am Margarethendamm 12 a.