Tausende pilgern zum Blutsfest in Burgwindheim

Getuschel und Gekicher vor dem Barockschloss in Burgwindheim: Die Erstkommunionkinder haben sich bereits um kurz nach 8 Uhr aufgestellt, proben noch ein letztes Mal halblaut die Begrüßungssätze für den Herrn Erzbischof, damit später in der Kirche nichts schief geht. Pünktlich zum Sommeranfang herrschen Temperaturen um die 30 Grad im Steigerwaldort. Ein laues Lüftchen lässt die weiß-gelben Fahnen an den Fensterläden träge wehen.



Ein Tusch - und die Kinder verstummen. Die Jugendblaskapelle mit den Ehrengästen und der Burgwindheimer Garde im Gefolge kommt heran, um Erzbischof Ludwig Schick und 13 Mitzelebranten zum Pontifikalamt in der Pfarrkirche zu Ehren des Blutsfestes zu begleiten.



Tradition seit 1465

Fehlerlos und mit kräftiger Stimme bedanken sich die Kommunionkinder bei Erzbischof Schick für sein Kommen. Nach zwei Firmungen ist es für ihn in diesem Jahr bereits der dritte Besuch im 800-Einwohner-Ort. "Ich bin gerne wieder nach Burgwindheim gekommen!"



Neben den zahlreichen Priestern haben sich auch weltliche Ehrengäste eingefunden: Heinrich Thaler, Bürgermeister des Marktes Burgwindheim, und Landrat Johann Kalb (beide CSU) begleiten neben anderen "Großkopferten", wie Erzbischof Schick augenzwinkernd die geladenen Gäste begrüßt, die Prozession durch den Ort.



Diese gründet auf das "Hostienwunder" aus dem Jahr 1465. Am damaligen Fronleichnamstag fiel die Monstranz während des kirchlichen Festumzugs "ohne fremdes Zutun und ohne Einwirkung des Windes" zu Boden, der Pfarrer schaffte es nicht, diese wieder aufzuheben. Nach achttägiger Vorbereitung des Ebracher Konvents konnte die Hostie wieder bewegt werden. An der Stelle des Ereignisses wurde eine Gedenkstätte errichtet, die heutige Blutskapelle. Mit dem 552. Jubiläumsjahr des Heiligen Blutsfests am Oktavtag von Fronleichnam führt die Gemeinde eine lange Tradition fort.



Was wirklich wichtig ist

In der Predigt verdeutlicht Erzbischof Ludwig Schick, dass Sinnstiftung durch den christlichen Glauben einen höheren Stellenwert im Leben haben sollte als moderne Herausforderungen.



Durch ablenkende Videos, Handys und Tablets stürze "so viel Tag für Tag auf uns ein", dass man vergesse, was wirklich wichtig ist im Leben. Auch Dekan Albert Müller, für den es das zwölfte Blutsfest ist, spricht das heutige "Vielerlei" an Möglichkeiten an, das den Mensch manchmal "überfordert" und ihn dazu bringe, "sich fast zu verlieren".



Nach der heiligen Messe zieht die Kirchengemeinde durch Burgwindheim. Gebete und Bittgesänge an vier mit Blumen und Kerzen geschmückten Altären werden durch die Blaskapelle umrahmt. Einer von ihnen war von den Kommunionkindern gestaltet worden. Jesus Christ als "Licht der Welt", bildhaft dargestellt durch einen Leuchtturm, soll den Kindern den richtigen Weg im "Lebensmeer" zeigen.



Positives Resümee

Sowohl das Fazit des Erzbischofs ("Super!") als auch die erfreuten Äußerungen des Dekans ("Jetzt haben wirs gschaffd!") lassen auf ein geglücktes Blutsfest 2017 schließen. Trotz der hohen Temperaturen waren sowohl die Bänke in als auch vor der Pfarrkirche besetzt.