TV-Kritik zum Franken-Tatort: Der Tod und die Stadt

von CHRISTOPH HÄGELE

Nichts ist gut in Bamberg. Am Ende liegt ein junger Syrer tot in seinem Blut. Vor ihm hat schon ein anderer Flüchtling in Bamberg nicht das erträumte bessere Leben, sondern einen gewaltsamen Tod gefunden. Erschossen der eine, verbrannt die andere.



Beide sind sie gestorben als Kollateralschaden ungebremsten Gewinnstrebens. Hier hatte ein anderer Flüchtling den jungen Syrer zum Einbruch angestiftet, dort der Immobilienbesitzer Sascha Benedikt einen willfährigen Rechtsradikalen dazu, einen Brandsatz in eine Bamberger Gemeinschaftsunterkunft zu werfen.



Ob die Kommissare Voss und Ringelhahn Benedikt am Ende aber hinter Schloss und Riegel bringen, muss der Zuschauer nach dem Abspann mit sich selbst ausmachen. Mit der Zeit scheint Regisseur Markus Imboden das Interesse am Kriminalfall und dessen Auflösung verloren zu haben. Als wäre das Verbrechen zu wenig monströs, der Immobilienbesitzer als Täter zu charakterschwach.



Blasse Kommissare

Die Liste der dramaturgischen Mängel ließe sich fortführen: Die selbst für "Tatort"-Verhältnisse erstaunlich konventionelle, fast biedere Inszenierung ist dabei noch das Geringste.

Viel schwerer fällt ins Gewicht, dass die Kommissare und Ermittler auch in der dritten Ausgabe des "Franken-Tatorts" kaum ein Eigenleben entwickeln, blass und auf diese Weise dem Zuschauer seltsam gleichgültig bleiben.



Dies ist umso erstaunlicher, als mit Dagmar Menzel und Fabian Hinrichs zwei exzellente, mit einer unverwechselbaren Ausstrahlung gesegneten Schauspieler das Ensemble bereichern. Entsprechend negativ müsste das Urteil ausfallen - legte man denn geltende "Tatort"-Maßstäbe an. "Am Ende geht man nackt" will sich an diesen Maßstäben aber gar nicht messen lassen. Aber dieser "Tatort" will gar kein Krimi sein, sondern eine Meditation über die Deutschen und die Frage, wie kräftig die Flüchtlingskrise deren Biografien durchgeschüttelt hat.

Da wäre der mitten im Leben stehende Abteilungsleiter, der sich in eine Afrikanerin verliebt und darüber seine Ehefrau verlassen sowie die sorgsam eingerichtete Existenz über den Haufen werfen will.



Hemden für die Kleiderkammer

Da wäre seine hintergangene Ehefrau, der die Arbeit mit den Flüchtlingen neuen Lebenssinn stiftet: "Weil es unanständig wäre, nicht zu helfen." Und der Film leidet mit seinem Kommissar, der gegenüber einem syrischen Jungen Vater-, vielleicht sogar Schuldgefühle entwickelt. Er begleitet einen Ermittler, wie er immerhin ein paar seiner Hemden in der Füchtlings-Kleiderkammer abgibt. Imboden lässt einen Rechtsradikalen auswendig gelernte Sätze vom "Islam-Krempl" aufsagen. Und er zerrt alteingesessene Bamberger ins Scheinwerferlicht, die ihre Sicherheit lieber selbst in die Hand nehmen: Die einen überwachen ihr Haus mit Kameras, der andere erschießt den jungen Syrer in einem Akt der Selbstjustiz besser gleich selbst, als auf die Polizei zu warten.



Unter dem Brennglas

Imboden leuchtet in die Winkel einer überforderten Asylbürokratie, zeigt institutionalisierten Polizeirassismus und legt eine kriminelle Schattenökonomie rund um das Asylbewerberheim frei.



Freilich tippt der "Tatort" die Facetten des großen Flüchtlingskomplexes allenfalls oberflächlich an. Eine tiefere Auseinandersetzung würde das "Tatort"-Format - handgestoppte 90 Minuten zwischen "Tagesschau" und "Anne Will" - auch hoffnungslos sprengen. In der Summe gelingt "Am Ende geht man nackt" dennoch das Porträt einer verunsicherten und unter moralischen Stress gesetzten Gesellschaft. Keine der Figuren kann sich der Frage entziehen, was die Ankunft der Flüchtlinge für sein Leben bedeuten, für die eigenen Pläne, Ängste und Lebenslügen.



Das Schlechte und Gute im Umgang mit Flüchtlingen

Es gibt diese herausgeforderten Menschen keineswegs nur in Bamberg. Aber es gibt sie zweifellos auch dort. Deshalb war es weder pietätlos noch effekthascherisch, den Film in einer Stadt zu drehen, die wie Bamberg ein sogenanntes Rückführungszentrum, gewaltbereite Rechtsradikale, aber auch eine bemerkenswerte engagierte Bürgerschaft beherbergt. Wie unter einem Brennglas bündelt das echte und das im "Tatort" stilisierte Bamberg das Schlechte und Gute im Umgang mit Flüchtlingen.



Im Porträt einer herausgeforderten Stadt entwickelt der offensiv als "fränkisch" ausgeflaggte "Tatort" endlich auch einmal ein Gespür für die Region, die Menschen und die Themen, die sie bewegen.

So ist "Am Ende geht man nackt" ein Krimi, der kein klassischer Krimi sein mag, dem für das beabsichtigte große Gesellschaftsdrama aber die erzählerischen Mittel fehlen.



Der "Franken"-Tatort sucht weiter nach seiner Identität. Einer Antwort ist er am Sonntag allenfalls ein Stückchen näher gekommen.