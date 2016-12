Streit in Bamberg eskaliert - Mann mit 2,66 Promille beleidigt die Polizei

In Bamberg ist ein Streit vor einer Kneipe ein Streit eskaliert, wie die Polizei berichtet.



Als Mittwochfrüh, kurz nach 01.30 Uhr, eine Polizeistreife in der Sandstraße auf eine hilflose Person aufmerksam wurde, eskalierte vor einer Kneipe ein Streit. Hier versuchte ein 22-jähriger Mann vor den Augen der Polizei mehrmals auf einen 21-jährigen Mann aus Mittelfranken einzuschlagen.



Während des Polizeieinsatzes zeigte sich der 22-jährige Angreifer aggressiv, gab falsche Personalien an und beleidigte auch noch die eingesetzten Beamten. Er wurde mit 2,66 Promille Alkohol im Blut in einer Ausnüchterungszelle der Polizei untergebracht. Er muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und falsche Namensangabe verantworten.