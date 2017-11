So will Bamberg die Meisterschaft von Brose Bamberg feiern

So soll es am Sonntag, 11. Juni, laufen: Erfolgstrainer Andrea Trinchieri sitzt mit biernassem Haar auf der Lehne der Rückbank eines schicken Cabrios, neben ihm sein Kapitän Elias Harris, der den Meisterpott 2017 nach oben stemmt. Am Steuer: ein grinsender Aufsichtsratschef Michael Stoschek, der nach dem Doublegewinn mit der Autohupe ein Signal des Triumphs aussendet. Die Fahrt endet am Maxplatz. Tausende Fans bejubeln die Spieler, die aus den Bussen der Stadtwerke entsteigen. Eben haben sie die Mannschaft aus Oldenburg in der Brose-Arena zum entscheidenden Male besiegt. Damit sind sie auch zum neunten Mal Deutscher Meister.



Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) begrüßt das Team feierlich im Rathaus. Die Musik von DJ Hammer wummert im Hintergrund, der Discjockey ist aus der Brose-Arena zum Maxplatz geeilt, ebenso wie Hallensprecher Matthias "Stego" Steger, der nun die gemeinsame Party von Radio Bamberg, Brose Bamberg und der Stadt auf dem Maxplatz dirigiert.



Feier kurzfristig organisiert

Gegen diese Vorstellung hat Brose-Mediendirektor Thorsten Vogt nichts einzuwenden: "Wir wären vorbereitet." Allerdings tritt er noch auf die Euphoriebremse: "Wenn man sich die anderen beiden Spiele angeschaut hat, gehen wir natürlich in das Spiel, um es zu gewinnen." Zweimal hat Bamberg Oldenburg deutlich geschlagen. "Es wird dennoch ein schweres Spiel, wir sind aber zuversichtlich, dass es klappt." Bei aller Vorsicht: Die Meister-T-Shirts sind sicher schon vorproduziert.



Der Sektempfang im Rathaus mit dem Eintrag ins Goldene Buch soll innerhalb kurzer Zeit am Sonntagabend, wenn das Spiel (Beginn: 17.15 Uhr, live bei Sport 1) in der Brose-Arena mit einem Bamberger Sieg beendet ist, auf die Beine gestellt werden. Wie die ganze Party auf dem Maxplatz: "Die Feier findet statt, wenn Brose Bamberg den Sack zumacht", sagt Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar noch zurückhaltend.



Freier Eintritt

Die Bühne jedenfalls steht bereits. In diesem Jahr musste das sechs mal acht Meter große Podest extra für die mögliche Meisterfeier aufgebaut werden. Ein Public Viewing von Radio Bamberg findet anders als in den Jahren zuvor aus wirtschaftlichen Gründen nicht statt. Auch das wohl entscheidende Spiel am Sonntag wird nicht gezeigt. Am Maxplatz bleibt es also während der Partie ruhig: "Die Party startet erst, wenn die Mannschaft eintrifft", sagt Marcus Appel von Radio Bamberg zum Ablauf. Appel erwartet ohne Public Viewing maximal 3000 Fans - weniger als sonst. 6500 Anhänger dürften auf dem Platz und bei freiem Eintritt feiern.



Eine Absperrung wird es nicht geben, dennoch werde streng kontrolliert: "Wir haben 25 bis 30 Securitys", so Appel zu den Auflagen. Spirituosen, Glasflaschen oder Deosprays sollten wie auch größere Taschen und Rucksäcke besser zu Hause gelassen werden. Auf dem Maxplatz und bereits an den Zugängen wie im Bereich Hauptwach- oder Franz-Ludwig-Straße werde es mobile Kontrollen geben. Auch Tröten seien leider nicht erlaubt, so Appel. Dafür gebe es Bier, Bratwürste und mehr.



Team wird gegen 21 Uhr erwartet

Die Stadtwerke haben angekündigt, dass sie Fans, die Karten fürs Spiel haben, mit einem kostenlosen Shuttle vom ZOB und den P+R-Parkplätzen im 15-Minuten-Takt zur Arena und zurück bringen. So könnten die Anhänger auch zur Maxplatz-Feier kommen. Dort soll es sogar als Zuckerl kostenloses WLAN geben.



Wann die Basketballer selbst am Rathaus sein werden, ist wie immer unsicher. Ab 20.30 Uhr will die Stadt parat sein. Doch ist eine Verzögerung wahrscheinlich, so dass die Mannschaft vielleicht erst gegen 21 Uhr eintreffen wird. Dann steigt die Sause. DJ Hammer legt auf, der Pokal wird in die Höhe gestemmt, Freudengesänge angestimmt. Bis die Basketballer abziehen.



"Wenn die Mannschaft verschwindet, haben wir noch eine halbe Stunde Ausschankerlaubnis", sagt Appel. Er rechnet mit einem Ende der Party spätestens um Mitternacht. Die Basketballer wollen in einem Lokal in der Langen Straße weiter ihre dritte Meisterschaft in Folge feiern.



Wenn es denn wirklich klappt. Was vor allem die Organisatoren der Meisterfeier hoffen. Denn: Eine Niederlage am Sonntag , 11. Juni, würde ein Auswärtsspiel am 14. Juni (20.30 Uhr) nach sich ziehen. Gewinnt die Mannschaft im rund 550 Kilometer entfernten Oldenburg, wäre das Meister-Team wohl erst um 2 Uhr nachts in Bamberg...