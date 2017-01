Silvester 2016 im Landkreis Bamberg: Die Bilanz der Polizei

Wie andernorts auch, hatte auch die Polizeiinspektion Bamberg-Land für den Landkreis Bamberg in der Silvesternacht zusätzliches Personal bereitgestellt. Das Einsatzgeschehen, das die Polizisten abarbeiten mussten, war indes so gering, wie schon seit Jahren nicht mehr in einer Silvesternacht, wie die Polizei am Montag berichtet.Hauptsächlich wurden die Beamten zu kleineren Streitereien und Ruhestörungen gerufen, welche ohne weiteres friedlich erledigt werden konnten. Insgesamt mussten die Polizisten zu 16 Einsätzen im Landkreis ausrücken. Negativ überschattet wurde das Einsatzgeschehen jedoch von einem Brand und zwei Körperverletzungsdelikten.Gegen 21.30 Uhr wurden die Beamten zu einem Familienstreit nach Burgebrach gerufen. Die Beamten mussten dort eine Körperverletzung aufnehmen, bei der eine junge Frau eine kleine Beule am Kopf erlitten hatte.Kurz nach Mitternacht waren die Beamten dann beim Großbrand in Melkendorf gefordert. Dort wurde eine an ein Wohnhaus angrenzende Scheune ein Raub der Flammen. Zwei Menschen wurden verletzt. Neben dem hohen Brandschaden von rund 100.000 Euro musste der Verlust eines Bullen beklagt werden. Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei Bamberg die weiteren Ermittlungen übernommen.Ein betrunkener Mann randalierte dann gegen 03.00 Uhr in einem Wohnanwesen in Stegaurach. Er verhielt sich sehr aggressiv und beleidigte die hinzugerufenen Beamten aufs Übelste. Selbst noch im gefesselten Zustand versuchte er, nach den Beamten zu treten. Ein Beamter wurde dabei leicht an der Hand verletzt.Da der Mann im weiteren Verlauf äußerte, sich das Leben nehmen zu wollen, musste er in eine Nervenklinik eingewiesen werden.