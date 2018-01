TV-Casting in Hallstadt: Der lange Weg zum Ruhm

Daniel ist außer sich: Im Café ertappt er doch tatsächlich seinen eigenen Vater, wie er mit seiner Sekretärin rumknutscht - obwohl seine Eltern doch erst letzte Woche Hochzeitstag gefeiert haben. Mit den Händen in die Hüfte gestemmt stellt er die Turteltauben zur Rede: "Sagt mal, geht's eigentlich noch?" Lautstarke Vorwürfe wirft er seinem Vater gegen den Kopf, beschimpft wütend dessen Arbeitskollegin. Passanten bleiben stehen, recken neugierig die Köpfe. Doch da ist lediglich Daniel zu sehen, der einen Monolog vor laufender Kamera einspricht. Der 19-Jährige nimmt an diesem Samstag wie über hundert andere Kandidaten an einem Auswahlverfahren der "UFA Talentbase" im Market-Einkaufszentrum in Hallstadt teil. Gesucht werden Darsteller für TV-Formate und Filmproduktionen des deutschen Filmunternehmens.



Sprungbrett ins Showbusiness

"Jetzt komm erst mal wieder runter. Das hast du hervorragend gemacht.", richtet sich Aufnahmeleiter Otto Nitschke an Daniel. Während dieser sein schauspielerisches Talent beweist, wird die Warteschlange am roten Teppich des Castingsets immer größer, Bewerber füllen an Stehtischen Fragebögen aus. Im Einkaufszentrum herrscht reger Wochenendbetrieb, Scheu vor großen Zuschauermassen dürfen die Kandidaten nicht haben. Einige von ihnen sind gezielt für die Teilnahme am Talentwettbewerb gekommen, andere entschließen sich spontan, die Chance auf eine Karriere im Showgeschäft zu nutzen. Mitmachen darf jeder ab sieben Jahren, eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Die bislang älteste Casting-Teilnehmerin war über 80 Jahre alt, berichtet Nitschke.



Mit dem blauen Zettel zu DSDS

Für Daniel ist es nicht die erste Erfahrung vor Publikum. Bekanntschaften mit dem Scheinwerferlicht machte er bereits bei Schulaufführungen und als Komparse im Oscar-Wilde-Film "The Happy Prince" sowie im Rahmen seines derzeitigen Freiwilligen Sozialen Jahres am E.T.A.-Hoffmann-Theater in Bamberg .



Am Beruf des Schauspielers reize ihn vor allem das Gefühl, "einfach mal dem Alltag zu entfliehen", sich in andere Gefühlswelten hineinzuversetzen und unterschiedliche Charaktere darzustellen. Gesucht werden bei den Talentcastings nicht nur Nachwuchsschauspieler für TV-Serien der UFA wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Alles was zählt", sondern auch Models und Sänger. Das Unternehmen wirbt gezielt mit dem 15-jährigen Jubiläum der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" aus dem Hause UFA.



Trotzdem wirkt Daniel etwas überrascht, als Juror Otto Nitschke das gesangliche Können des 19-Jährigen unter Beweis stellen möchte. Doch wenig später präsentiert er mit tiefer und kräftiger Stimme vor über hundert Leuten den Song "Thinking Out Loud" des britischen Sängers Ed Sheeran. Als die letzte Note der Ballade verstummt und die Geräuschkulisse des Einkaufszentrums aus Geschirrgeklapper, Hundegebelle und Kindergeschrei wieder überhand nimmt, erhält Daniel begeisterten Applaus des Publikums. Auch Nitschke ist beeindruckt und reicht dem Jungen einen blaufarbenen Zettel, die Eintrittskarte für das Auswahlverfahren von "Deutschland sucht den Superstar". Zögerlich nimmt Daniel den Anmeldebogen entgegen, hundertprozentig begriffen scheint er noch nicht zu haben, dass er es fürs Erste geschafft hat.



Keine Chance bleibt ungenutzt

Sina hingegen fiebert ihrem großen Auftritt noch entgegen. Sie beobachtet Daniels Auftritt vom Rand des roten Teppichs aus, knetet aufgeregt ihre Hände, nimmt immer wieder einen Schluck aus der Wasserflasche. Dann wird ihre Teilnehmernummer aufgerufen. "Biste aufgeregt?", fragt Nitschke die 24-Jährige. Sina antwortet mit einem Nicken.



Dabei ist das Scheinwerferlicht auch für sie nichts Neues: Drei Jahre Studium an der "Stage School Hamburg" für Tanz, Gesang und Schauspiel liegen hinter ihr, die Teilnahme an Castings ist für sie zur Routine geworden. "Ich lasse nichts unversucht!" Sich in der Unterhaltungsindustrie ein festes Standbein aufzubauen, sei nicht einfach, es gehe vor allem um die richtigen Beziehungen in der Branche. Für die Teilnahme am UFA-Talentausschreiben ist Sina sogar extra von Hamburg angereist, nachdem ihre Eltern sie auf die Zeitungsannonce aufmerksam gemacht hatten. Nun präsentiert sie textsicher die deutsche Version von "Let it go" des Disneyfilms "Frozen". Casting-Leiter Otto Nitschke ist noch nicht völlig überzeugt. "Kannst du auch was aus den Charts?" Sina tippt Buchstaben in die Suchmaske des Computers ein, die Anfangsmelodie des Lieds "Ja" der deutschen Popband Silbermond schallt aus den Lautsprechern. Als Sina den Refrain beginnt, lächelt Nitschke zufrieden. Während auf dem großen Bildschirm noch die letzten Momente von Sinas Gesangsdarbietung übertragen werden, hält er bereits ein blaues Papier mit der Aufschrift "DSDS-Castingbogen" in den Händen.



Zukunft ungewiss

"Ich bin noch voll überrollt von den Eindrücken!", strahlt Sina nach ihrem Auftritt. Sie muss sich wie Daniel und alle anderen ausgewählten Kandidaten für "Deutschland sucht den Superstar" bei weiteren Terminen gegen die Konkurrenz beweisen. Ab Anfang September diesen Jahres starten dann die Shows mit der Jury um Musikproduzent Dieter Bohlen.



Alle Kandidaten, die von der UFA-Talentbase in Hallstadt und anderen deutschen Städten in die Agenturkartei aufgenommen wurden, erhalten eine Foto-Sedcard, mit der sie sich bei zukünftigen Produktionen des Unternehmens bewerben können.



Ihre momentanen Arbeitsverhältnisse und Bewerbungsverfahren abzubrechen käme für Sina und Daniel nicht infrage, sie wollen sich für den Erfolg im Showgeschäft "alle Möglichkeiten offen halten".