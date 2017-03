Übergriffe im Hain in Bamberg: Polizei zeigt Präsenz

Wer am Donnerstag bei bestem Wetter im Hain unterwegs war, wunderte sich über Polizeiautos und Beamte. Was war da los? Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt die erste Vermutung: Die Beamten haben wegen zweier Übergriffe eines noch immer unbekannten Mannes Stellung in Bambergs Stadtpark bezogen.Der mutmaßlich Täter im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Mittwoch zunächst eine 75-jährige Bambergerin von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Danach bedrängte möglicherweise derselbe Mann eine 57-Jährige sexuell. In beiden Fällen ließ der Angreifen von den Frauen ab, weil sich eine Joggerin beziehungsweise ein Fahrradfahrer näherten. Diese beiden sowie weitere Zeugen sind dringend gesucht, Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer 0951/9129-491. Der Gesuchte ist ein südländischer Typ, hat eine kräftige, athletische Figur, kurze dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und hatte einen Rucksack dabei.Wie Jürgen Stadter, Sprecher beim Polizeipräsidium, erläutert, zeige man nun bewusst Präsenz im und um den Hain "und die Kollegen halten die Augen offen". Den beiden Frauen gehe es zumindest körperlich soweit gut.