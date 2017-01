Sechs leicht verletzte Personen nach Unfall bei Bamberg

Als eine KIA-Fahrerin Mittwochnachmittag die Kemmerstraße in Richtung Bamberg befuhr, verlor sie im Kurvenbereich auf Höhe der Straße "Am Hirschknock" bei Schneematsch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit einem in Richtung Gundelsheim fahrenden BMW-Fahrer zusammen. Dabei wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf zirka 35.000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei.