Schwerlastkran stürzt auf B505 Böschung hinab - Fahrer stirbt

Auf der B505 bei Pommersfelden hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer gegen 13.45 Uhr mit seinem Gefährt auf der B505 von Hirschaid in Richtung Pommersfelden unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die derzeit wegen Bauarbeiten gesperrte Gegenfahrspur und fuhr mehrere Meter die Böschung hinab. Der Mann wurde hierbei in der Fahrerkabine eingeklemmt, zog sich schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft unterstützt ein Sachverständiger die Verkehrspolizei Bamberg bei der Klärung der Unfallursache. Zur Bergung des Kranfahrzeugs muss die B505 zeitweise komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro.