Schulabschluss: Traumnoten im Abitur - und jetzt?

Es ist geschafft: Der Abitur-Jahrgang des Schuljahrs 2016/17 erhält heute die lang ersehnten Reifezeugnisse. Für die 732 Schüler endet in diesem Moment die mindestens achtjährige Schullaufbahn an einem der sieben Bamberger Gymnasien. Ein Kapitel im Leben wird geschlossen, das nächste beginnt. Momentan befinden sich viele der nun Ex-Gymnasiasten noch in einer Übergangsphase zwischen der Schule und dem Erwachsenenleben. Ihnen stehen viele Möglichkeiten offen, doch welche wählen sie? Drei der besten Absolventen ihrer Schule berichten von ihren Zukunftsplänen.



Paragraph eins: Entspannen

Michael Zeck sieht etwas wehmütig auf seine Schulzeit am Clavius-Gymnasium in Bamberg zurück. Der 18-Jährige aus Viereth-Trunstadt empfand vor allem die Oberstufe im Vergleich zu den vorherigen Klassen als "deutlich besser". Besonders das selbstständige Zusammenstellen der Fächer und das lockere Lehrer-Schüler-Verhältnis hätten ihm in der Zeit vor dem Abitur gefallen.



Vielleicht hatten die Unterrichtsstunden im Abiturfach Wirtschaft und Recht, eines seiner Lieblingsfächer, Einfluss auf seinen jetzigen Zukunftsplan: Vor Kurzem entschied er sich für ein Jurastudium in Bayreuth. "WR hilft einfach fürs Leben weiter und alles ist eindeutig. Nicht so wie in Deutsch, wo man um den heißen Brei herumreden kann." Mit Vorfreude erwartet er die Zusage für die Wunschuniversität. Angst um einen Studienplatz an der zulassungsfreien Hochschule brauche er nicht haben, denn er beendete das Gymnasium mit einem Notenschnitt von 1,0. Für den Moment freue er sich nach eigenen Angaben aber erst einmal auf den Sommer: "Jetzt entspanne ich erst einmal." Michael hat wegen der heutigen Abiturverabschiedung gute Laune und schmunzelt. "Dann sehen wir uns alle in Anzügen!"



Gleich zehn Kreuze nach dem Abi

Da ergeht es Anna-Lisa Löwer schon anders: Ein letztes Mal muss sie vor einem Schultermin zittern, denn die 19-Jährige wird bei der Zeugnisvergabe vor der gesamten Jahrgangsstufe und dem versammelten Lehrerkollegium die Abiturrede halten. Doch auch ihr ist anzumerken, dass acht Jahre am Eichendorff-Gymnasium überwiegend positive Erinnerungen hinterlassen haben. Anna-Lisa habe insbesondere der strukturierte Schulalltag gefallen, berichtet sie, und "dass viele Sachen vorgegeben und für einen geplant wurden". Die Oberstufe am Eichendorff startete die Schülerin jedoch mit gemischten Gefühlen: "Ich dachte, die Abizeit wird die schlimmste. Ich wollte es einfach nur schaffen und zehn Kreuze machen, wenn's vorbei ist!"



Nach drei schriftlichen und zwei mündlichen Prüfungen kann sich Anna-Lisa über das erfolgreiche Beenden des Gymnasiums mit einem Abischnitt von 1,5 freuen. Die Pläne für die nächsten Monate stehen fest: Sie sicherte sich einen Platz für ihren Traumstudiengang im Fach Psychologie an einer Universität im österreichischen Hall. Das Leben weg von Zuhause ist sie gewöhnt, denn Anna-Lisa wohnte während ihrer Schulzeit in Bamberg im Internat des Aufseesianums. Bevor es im Oktober losgeht, möchte die Abiturientin noch den Sommer genießen und mit Freunden in den Urlaub fahren.



Weltenbummler aus Buttenheim

"Ich bin dann mal weg!", könnte auch das Motto von Johannes Röder lauten. Der 18-Jährige reist im September für neun Monate nach Südamerika. In Chile wird er mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) als einer von sechs Volontären in einer Einrichtung für Jugendliche arbeiten.



Mit der Zeit am Dientzenhofer-Gymnasium verbindet er rückblickend vor allem schöne Momente. "Beim Abischerz habe ich so richtig gemerkt, dass ich zwar erleichtert, aber auch ein wenig traurig bin, die Schule zu verlassen. Schließlich hing man da acht Jahre lang rum." Als Auftakt seiner Reise auf den amerikanischen Kontinent erkundet er im Sommer zusammen mit Freunden, dem Einser-Abischnitt und einem Interrail-Ticket im Gepäck europäische Länder. Im nächsten Jahr möchte er dann ein Studium anstreben, allerdings nicht in der Bamberger Umgebung, denn er will "einfach mal einen eigenen Haushalt haben". Und er möchte nicht jedes Wochenende die Wäsche bei Mutti abladen, ergänzt Johannes.



Abiturienten werden heute verabschiedet

Am Clavius-Gymnasium beendeten in diesem Jahr 146 Abiturienten ihre Schullaufbahn mit dem Reifezeugnis. Die Verabschiedung beginnt am Freitag mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Oberen Pfarre, anschließend erfolgt das Überreichen der Abiturzeugnisse um 14 Uhr in der Konzerthalle.



Das Dientzenhofer-Gymnasium verzeichnete im Schuljahr 2016/17 insgesamt 101 Abiturienten. Mit einem Gottesdienst um 14 Uhr in St. Kunigund und der Zeugnisübergabe im Audimax der Otto-Friedrich-Universität erleben endet das Kapitel "Schule" für die DG-ler.



65 Abiturzeugnisse werden am Freitag im Eichendorff-Gymnasium verliehen. Der Festakt beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in Sassanfahrt um 15.30 Uhr, in der Regnitz-Arena Hirschaid werden die Schülerinnen verabschiedet.



Die Zeugnisvergabe für die 92 Abiturienten des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium s findet ab 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Stephan und anschließendem Ausklang im Schulhaus statt.



Der 111-köpfige Abiturjahrgang des Franz-Ludwig-Gymnasiums feiert den Abschluss der Schullaufbahn ab 11 Uhr in der Symphonie an der Regnitz.



105 Abiturienten des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums treffen sich zu einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in St. Stephan, um danach die Zeugnisse im Festzelt an der Schule zu erhalten.



Die 112 Abiturientinnen des Maria-Ward-Gymnasiums feiern mit einem Gottesdienst in der Oberen Pfarre und der Zeugnisvergabe ab 17.30 Uhr im Welcome Hotel Bamberg den letzten Schultag ihres Lebens.