Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz in Gaustadt - Mann schwer verletzt

Wie die Polizei Oberfranken auf Nachfrage mitteilt, ist am Montag ein Mann bei einer Schlägerei auf dem Parkplatz vor einem Discounter in Gaustadt in Bamberg schwer verletzt worden. Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Personen hatten aufeinander eingeschlagen



Zeugenberichten zufolge soll der Streit eskaliert sein, als versucht wurde, ein Auto auszuparken.