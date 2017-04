Schlägerei am ZOB in Bamberg

Eine Schlägerei am Bamberger ZOB haben sich drei Betrunkene am Donnerstagabend geliefert und damit für einen Polizeieinsatz gesorgt.



Offensichtlich gerieten zwei Männer und eine Frau am ZOB in Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete, berichtet die Bamberger Polizei. Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.



Ein 22-Jähriger musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.