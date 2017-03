Scheßlitz: Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Eine 33-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Schneidersgasse in Scheßlitz (Landkreis Bamberg) beim Linksabbiegen einen 48-jährigen Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei Bamberg-Land berichtet.



Der Radler zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.