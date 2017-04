Rote Ampel übersehen - Autofahrer verletzt Fußgänger in Memmelsdorf schwer

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer von Memmelsdorf in Richtung Bamberg und missachtete dabei das Rotlicht einer Ampel. Er stieß deshalb mit einem 45-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Dies berichtet die Polizei.



Dieser wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.