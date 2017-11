Rezept zum Grillen: Fisch in Zitronenöl

Neben Fleisch und Gemüse landet des öfteren auch Fisch auf dem Grill. Mit unserem Rezept für Grillfisch in Zitronenöl kann ein langweiliger Fisch für den Grill verfeinert werden. Fischliebhaber werden das Rezept lieben.



Zutaten für 4 Personen

300 g Lachssteaks

300 g Thunfischsteaks

4 Scampi mit Schale

6 schwarze und 6 grüne Oliven

4 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

je 1 rote, grüne und gelbe Paprikaschote

Saft und Schale von 2 unbehandelten Zitronen

Salz, Pfeffer



Grillfisch in Zitronenöl: Zubereitung

1. Fisch kalt abbrausen und trocken tupfen. Steaks leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Oliven in Scheiben schneiden. Knoblauchzehen schälen und zerteilen. Paprikaschoten waschen, halbieren, Kernhaus entfernen und vierteln. Zitronen abreiben und auspressen.



2. Fischsteaks und Scampi auf den Grillrost legen und beidseitig bei nicht zu großer Hitze grillen. Das Gemüse und den Knoblauch einölen und ebenfalls auf den Rost legen. Zitronenabrieb und Saft mit dem Öl gut verrühren. Knoblauch vom Grill nehmen, zerteilen.



3. Die Fischsteaks halbieren, auf Tellern verteilen und alles mit Zitronenöl beträufeln. Oliven im Wechsel mit dem Knoblauch obenauf geben, gegrillten Paprika dazu anrichten.



Zubereitungszeit ca. 35 Minuten, Nährwert pro Portion: 407 kcal - 26 g Fett - 37 g Eiweiß - 6 g Kohlenhydrate



Ein Rezept von Armin Rossmeier