Rezept für warme Sommerabende: Eisteebowle mit Nektarinen

Nicht nur das Essen spielt bei einem Grillabend eine Rolle, sondern auch die passenden Getränke dazu. Dieses Bowle-Rezept ist erfrischend und passt perfekt zu einem sommerlichen Grillabend.



Zutaten für 4 Personen

1 l Pfirsich-Eistee

250 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

4 Nektarinen

3 EL Blütenhonig

1 Päckchen Vanillezucker

Saft von 2 Zitronen

½ TL Arrak-Backaroma



Eisteebowle mit Nektarinen: so geht´s

1. Nektarinen waschen, halbieren, Kern herausnehmen, Fruchtfleisch in Würfel zerteilen, in ein Glasgefäß geben, Honig, Zitronensaft, Vanillezucker und Arrakaroma darüber verteilen, kurz vermengen, 10 Minuten ziehen lassen.



2. Mit Eistee aufgießen, kaltstellen und kurz vor dem Servieren Mineralwasser zugeben, einmal umrühren, fertig.



Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten



Ein Rezept von Armin Rossmeier