Rezept: Kraut-Zucchinisalat mit Schafskäsedressing

Besonders im Sommer sind Salate ein leichtes und leckeres Abendessen an heißen Tagen. Aber auch als Beilage beim Grillen eignen sich Salate perfekt. Mit dem Kraut-Zucchinisalat bringt ihr Abwechslung auf den Tisch.



Zutaten für 4 Personen

500 g Weißkraut

240 g Zucchini

120 g gekochter Vorderschinken

160 g Fetakäse

140 g Joghurt

120 g Sauerrahm

½ TL Olivenöl kalt gepresst

2 ½ EL weißer Balsamico

2 Limetten

2 EL Minze

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel (90 g)

4 Toastbrotscheiben

1 EL rosa Beeren

Salz, Pfeffer



Kraut-Zucchinisalat: Die Zubereitung

1. Zwiebeln schälen, fein würfeln. Limetten halbieren, Saft pressen. Knoblauch schälen, fein pressen. Von der Minze die Blätter abzupfen, Streifen schneiden. Toastbrot entrinden und würfeln. Schinken in Würfel zerteilen. Fetakäse mit der Gabel zerdrücken, mit Joghurt, Sauerrahm, Knoblauch, Limettensaft, etwas Balsamico und etwas Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.



2. Vom Kraut die Außenblätter abnehmen, Strunk ausschneiden, in feine Streifen schneiden, mit etwas Zucker und Salz anwürzen, mit einem Holzstößel etwas zerstampfen. Zucchini mit Küchenkrepp gut abreiben, auf mittelfeinen Hobel zum Kraut raffeln. Schinken, Zwiebeln, Minze dazugeben, etwas Balsamico anmarinieren, gut vermengen, etwas einziehen lassen, danach Käsedressing unterheben.



3. Brotwürfel in wenig heißem Olivenöl goldgelb anrösten, mit rosa Beeren über den Salat geben.



Zubereitungszeit ca. 30 Minuten, Nährwert pro Portion: 301 kcal - 13 g Fett - 19 g Eiweiß - 23 g Kohlenhydrate



Ein Rezept von Armin Rossmeier