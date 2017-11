Rezept: Grüner Spargel mit Süßkartoffelscheiben und Paprika-Kräutercreme

Du willst mal was anderes als immer nur Salat zu eurem Grillfleisch? Mit diesem Rezept kannst du bei deinen Gästen Eindruck schinden und eine alternative zu Salaten bieten.



Zutaten für 4 Personen

1 kg grüner Spargel

1 TL Salz

½ TL Zucker

3 EL Knoblauchöl

4 Bärlauchblätter

500 g Süßkartoffeln

2 EL Olivenöl

Mark einer Vanilleschote

1 gehäuften EL Meersalz

2 EL gerebelten Thymian

½ TL Chiliflocken



Paprika-Kräutercreme

3 gelbe Paprikaschoten (entkernt)

2 Messerspitzen Kurkuma

1 Messerspitze Knoblauchsalz

2 EL Schmand

2 EL Quark (3,5 %)

80 g Schafs- oder Ziegenfrischkäse

1 EL Schnittlauchröllchen

½ EL gehackte Petersilie

1 EL gerebelten Thymian

Salz, Pfeffer



Die Zubereitung

1. Grünen Spargel von der Mitte nach unten schälen, Enden abschneiden, in Wasser mit Salz und Zucker gut bissfest garen, abtropfen lassen und auf Küchenkrepp legen. Süßkartoffeln gut waschen, in ca. 1 cm starke Scheiben zerteilen, mit der Mischung aus Olivenöl und Vanillemark bestreichen, mit Meersalz und Thymian bestreuen, auf ein Backblech mit Backpapier legen und im vorgeheizten Backofen bei 160° C ca. 20 Minuten garen (oder auf den Grill legen), zum Schluss mit Chiliflocken bestreuen.



2. Spargel mit Knoblauchöl bestreichen, auf dem Rost - oder in der Pfanne, ringsum zart braten. Für die Kräutercreme die Paprikaschoten vierteln, auf ein Blech mit Backpapier legen und bei 180° C etwa 15 Minuten im Backofen garen, anschließend pürieren, kalt werden lassen, alle anderen Zutaten dazugeben, erneut durchmixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Als vegetarisches Gericht auf Tellern anrichten, in Streifen geschnittenen Bärlauch über Spargelstangen streuen - oder gebratenes Fleisch oder Fisch dazu servieren.



Zubereitungszeit ca. 45 Minuten, Nährwert pro Portion: 459 kcal - 25 g Fett - 13 g Eiweiß - 44 g Kohlenhydrate



Ein Rezept von Armin Rossmeier