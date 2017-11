Rezept: Fleisch-Grillpfanne mit Kartoffelsalat

Vielfalt ist beim Grillen nicht immer verkehrt. Die Grillplatte mit Kartoffelsalat ist vielfältig und lecker. Vier verschiedene Fleischsorten finden sich wieder. Als Beilage wird ein Klassiker, der Kartoffelsalat, empfohlen.



Zutaten für 4 Personen

180 g ausgelöster Lammrücken

1 TL gemahlener Kardamom

1 TL Kreuzkümmel

180 g Hähnchenbrust ohne Haut

½ TL gemahlener Ingwer

½ EL Chiliflocken

180 g Rinderfilet

½ EL bunter grober Pfeffer

180 g Schweinefilet

1 TL Knoblauchgranulat

1 EL bunter grober Pfeffer

Öl



Kartoffelsalat

600 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

180 ml Gemüsebrühe

80 g Zwiebelwürfel

40 g Bauchspeckwürfel

1 TL mittelscharfer Senf

3 EL Essig

4 EL Öl

2 EL Schnittlauchröllchen

12 Kirschtomaten

je 2 Zweige frischen Thymian und Rosmarin

Salz, Pfeffer



Grillplatte mit Kartoffelsalat: die Zubereitung

1. Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, etwas abkühlen lassen, in Scheiben schneiden. Gemüsebrühe erhitzen, Senf einrühren, Zwiebel und Speckwürfel zugeben, Essig und Öl unterziehen, über die Kartoffeln gießen, Schnittlauchröllchen zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermengen, einziehen lassen, in eine Schüssel abfüllen.



2. Lammrücken mit Kreuzkümmel und Kardamom anwürzen, Hähnchenbrust mit gemahlenen Ingwer und Chiliflocken bestreuen, Rinderfilet mit buntem groben Pfeffer leicht gestoßen, belegen, Schweinefilet (Medaillons) mit Knoblauchgranulat und buntem groben Pfeffer anwürzen, Fleisch mit Öl abstreichen.



3. Alle Fleischstücke auf eine Grillplatte setzen, Rosmarin und Thymianzweige zum Aromatisieren mit auflegen, Kirschtomaten in Grillpfanne mit garen, Gericht in der Grillpfanne mit Kartoffelsalat servieren.



Zubereitungszeit ca. 40 Minuten, Nährwert pro Portion: 578 kcal - 33 g Fett - 44 g Eiweiß - 25 g Kohlenhydrate



Ein Rezept von Armin Rossmeier