Rezept: Erfrischende Weißbierbowle

Diese Bowle wird der Hit auf deiner nächsten Grillparty. Die erfrischende Bowle eignet sich perfekt für einen gemütlichen Grillabend.



Weißbierbowle: Zutaten für 4 Personen

4 Kristallweizen

0,7 l Prosecco

500 g Himbeeren

6 cl Himbeersirup

8 cl Himbeergeist

2 EL brauner Zucker

3 Stängel Melisse

1 Zitrone



Weißbierbowle: So geht´s

1. 250 g Himbeeren mit dem Zucker pürieren.



2. Melisse waschen, grob zupfen.



3. Himbeermark, Sirup und ganze Himbeeren in ein Bowlegefäß geben, Melisse obenauf legen und ca. 1 Stunde ziehen lassen.



4. Mit Kristallweizen auffüllen, kurz verrühren und kalt stellen.



5. Vor dem servieren Prosecco und Himbeergeist dazugießen, kurz vermengen, eiskalt servieren.



6. Bowle in Gläser abfüllen, mit Zitronenscheibe und Zitronenspirale garnieren, kleine Löffel dazu reichen.



Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten



Ein Rezept von Armin Rossmeier