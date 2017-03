Reisetipp: Zwischen Safari und Badeurlaub

von JENNIFER HAUSER

D er Flieger aus Frankfurt landet morgens um halb acht in Mombasa.Während die Pauschaltouristen von ihren Reiseunternehmen schön in einen gemütlichen Bus verfrachtet werden, erwacht die zweitgrößte Stadt Kenias gerade zum Leben.



Auf dem Weg in die Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels fahren die europäischen Touristen durch die Slums von Mombasa, vorbei an einer fürchterlich stinkenden Müllverbrennungsanlage und an den Menschen, die vor ihren notdürftig zusammengeschusterten Hütten auf dem Boden sitzen und Wasser abkochen. Ein Erlebnis, dass man erst einmal verkraften muss, wenn man zum ersten Mal in Afrika ist, so wie ich.



Kenia ist ein Dritte-Welt-Land. Das ist kein Geheimnis. Die Menschen sind - zumindest finanziell - arm und das Leben dort ist kaum vergleichbar mit dem, das man aus den europäischen Touristenhochburgen kennt.

Während des Besuchs in Kenia wird mir allerdings immer wieder bewusst, dass es dem Land nicht besser gehen würde, kämen die hochnäsigen Weißen nicht zum Urlaub vorbei. Die Kenianer sagen es einem auch immer wieder: "Wir brauchen den Tourismus, das ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für uns."



"Ohne Deutsche haben wir kaum Arbeit"

Da gibt ihnen auch Gunter recht. Gunter arbeitet als Touristenführer, oder besser gesagt als "Guide" in einem der vielen Nationalparks. Gunter ist einer von sehr vielen Kenianern, der vom Tourismus lebt. "Ohne Deutsche haben wir kaum Arbeit", erklärt er in gebrochenem Deutsch, während er gerade sechs deutsche Urlauber in seinem Minivan durch den Tsavo-Ost-Nationalpark kutschiert. Die Sprache hat er im Laufe der Jahre von seinen Gästen gelernt, ursprünglich hatte er sich mit den Touristen auf Englisch unterhalten. Auf der Fahrt durch den riesigen Nationalpark, der mit seinem Schwesterpark Tsavo-West gemeinsam ungefähr die Hälfte der Fläche der Schweiz hat, sehen die begeisterten Gäste von Gunters Van aus rote Elefanten, Löwen, Leoparden und Giraffen. Sie kommen kaum hinterher, die vielen faszinierenden Tiere zu fotografieren. Und dazwischen: immer wieder die unendliche Landschaft.



Genau bei dieser Tour passiert auch etwas, das ich nie vergessen werde. Bei der Früh-Pirsch, die bei Sonnenaufgang startete, treffe ich auf "Papa und Mama Löwe". Der Löwen-Mann wird von drei Weibchen begleitet, hat aber nur Augen für eines von ihnen. Der Morgen ist ruhig, weit und breit keine anderen Safari-Gruppen. Nur sechs Touristen, Gunter und die kleine Löwenherde. Bis ein lautes Gebrüll den Morgen durchzieht. Papa Löwe brüllt, um die Gunst der Löwin zu gewinnen. Sie brüllt zurück, stolziert davon und lässt ihn bedröppelt zurück. "Mama Löwe teilt nicht gern mit den anderen Löwinnen", erklärt Gunter die Situation, bevor die Tour durch den Park weiter geht.



"Das ist der Wahnsinn", sagt die 27-jährige Eva, die auch mit Gunter auf Safari ist, "ich kann das kaum in Worte fassen. Ich werde meinen Freunden sagen, sie sollen auch nach Kenia reisen." Über eine solche Aussage freuen sich Gunter und seine Kollegen. Die Entwicklung des Tourismus in Kenia ist schlecht, auch wenn es momentan wieder aufwärts zu gehen scheint. Immer mal wieder gibt es Reisewarnungen für Kenia. Vor allem der Norden Kenias soll nicht bereist werden. Das Grenzgebiet zu Somalia ist besonders gefährlich.

Reisen, die näher als etwa 60 Kilometer an die somalische Grenze heranführen, sollten vor dem Hintergrund der kenianischen Beteiligung an militärischen Operationen gegen die Al-Shabaab-Miliz im Süden Somalias sowie angesichts der fortgesetzten Gefahr von Überfällen somalischer Krimineller unbedingt vermieden werden, rät das Auswärtige Amt. Grundsätzlich warnt dieses auch vor der terroristischen Gefahr in Kenia. Das ist schlecht für den Tourismus und damit auch schlecht für die Kenianer.



Verfallene Hotels sind die Folge des ausbleibenden Tourismus. Sie sind auch in der Touristenhochburg Diani Beach zu sehen. Nur wenige der Hotels sind wirklich gut gefüllt. Manche sind gar nur noch von Affen bewohnt.

Das macht sich auch am Strand bemerkbar: Die vielen fliegenden Händler, sogenannte Beachboys, stürzen sich auf die Urlauber, die noch kommen, und versuchen dort ihre Waren und Ausflüge an die Weißen zu verkaufen. Teilweise sind sie auch sehr penetrant, denn sie sind auf die Verkäufe angewiesen. Ein Schnäppchen kann dort aber allemal gemacht werden. Die Touren, die die Beachboys anbieten, sind dieselben, die auch die großen Reiseveranstalter im Portfolio haben - nur eben, dass die Provision nicht an ein internationales Unternehmen geht, sondern geringer ausfällt und an den Einheimischen geht, der die Tour verkauft hat.



Das Angebot reicht von Glasboot-Touren über Schnorchelausflüge bis hin zum Delfinschwimmen. Auch die unterschiedlichsten Arten von Safaris haben die Beachboys im Angebot. Sich die Ausflüge erklären zu lassen, lohnt sich sicherlich; wo gebucht wird, muss aber jeder Urlauber selbst wissen.



Der unvorstellbar weiße Sandstrand, an dem die Einheimischen den Touristen ihre Waren und Dienstleistungen (unter anderem Massagen und Pediküren) anbieten, lädt die deutschen Besucher fast ganzjährig zum Baden ein. Allein die traumhaften Strände sind eine Reise wert, aber auch der Service in den Hotels ist gut, die Anlagen selbst haben europäischen Standard. Dadurch werden die klaffenden Unterschiede zwischen Einheimischen und Reisenden aber auch knallhart aufgezeigt.



Die meisten Kenianer, die man trifft, sind dankbar für die Touristen. "Erzählt euren Freunden und Familien von eurem Urlaub hier", bitten sie die Europäer in meist gutem Deutsch oder Englisch, "und kommt zusammen mit ihnen wieder."



Mit dem Geld, das der "weiße Mann" mitbringt, kann er in dem vielseitigen Land einiges erleben - und es ermöglicht den Menschen dort ein besseres Leben. Auch wenn dieses Leben weit weg ist von dem Standard, den die europäischen Reisenden von ihrem Aufenthalt in dem ostafrikanischen Land erwarten.