Reckendorf: Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall mit einer Verletzten

Am Sonntag kurz nach Mitternacht sollte in der Eidelsgasse in Reckendorf an der Einmündung Hauptstraße der Fahrer eines Fords von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Wie die Polizei Bamberg-Land berichtet, entzog sich der Fahrer jedoch der Kontrolle und ergriff die Flucht. Dabei überfuhr er ein Stopp-Schild und missachtete die Vorfahrt einer 29-jährigen Autofahrerin. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Blechschaden von rund 4500 Euro.



Im Anschluss prallte der flüchtende Ford-Fahrer noch gegen das Standrohr eines Verkehrszeichens und verursachte hierbei einen Schaden von rund 300 Euro.



Im Zuge der weiteren Fahndung wurde der Fluchtwagen verlassen und erheblich beschädigt in einem Waldstück aufgefunden. Zur weiteren Beweisführung wurde der Pkw aus dem Zulassungsbereich Haßberge von der Polizei sichergestellt.



Die Fahndung nach dem Fahrer dauert noch an.