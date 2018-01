Randgruppen - mitten im Leben

Ungewöhnlicher Besuch in der Sozialstiftung Bamberg: Fünf Häftlinge aus der Jugendhaftanstalt Ebrach informieren sich über den Alltag und das Leben im Demenzzentrum in der Domstadt. Hintergrund der Begegnung ist das Projekt Achtsamkeit, das sich die Sozialstiftung für 2017 auf die Fahne geschrieben hat. Den Auftakt dazu bildet eine Wanderausstellung, die am 26. November von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) eröffnet wird.



Und weil die jungen Männer daran ihren Anteil haben, wurde ihnen der Sonntagsausflug auch problemlos genehmigt. Begleitet werden sie von dem Gefängnisseelsorger Hans Lyer, der das Projekt von Anfang an unterstützt hat. "Achtsamkeit ist ein viel strapaziertes Wort, aber wenn zwei Randgruppen der Gesellschaft mitten im Leben beieinander stehen und sich engagieren, verdient genau das diese Aufmerksamkeit", sagt der Pfarrer, der in Ebrach das Projekt "Kunst und Knast" betreut.



Und welchen Beitrag leisten die Gefangenen zu der Ausstellung? Die Männer produzierten und gestalteten in den vergangenen Wochen sogenannte Achtsamkeitsstellwände, die im Seniorenzentrum zum Einsatz kommen. Fünfteilige Paravents - bunt gemalt - sollen den Bewohnern und den Angehörigen in Mehrbettzimmern ein Stück mehr Privatsphäre ermöglichen. "Es gibt immer Situationen, in denen es schön ist, wenn man für sich sein kann", sagt die Pflegefachkraft Ottilie Klose, die sich auch in der Hospiz- und Palliativarbeit engagiert.



Künstlerin begeistert

Nachdem die Stellwände in der Schreinerei der Haftanstalt gefertigt wurden, bemalten die Gefangenen zusammen mit der Berliner Künstlerin Natalie Braun-Barends die Wände. Die internationale Multi-Media-Künstler, deren Werke Malerei, Fotografie, Video und Lichtinstallationen umfassen, war sofort begeistert von der Idee. Wüsten und Wolken, Engel und Bäume haben sich Dennis, Fabian, Samuel und Nico als Motive gesucht und in bunten Farben auf das Leinen der Stellwände gemalt. "Wir sind gespannt, wie es ihnen gefällt", sagt Samuel. Er macht keinen Hehl daraus, wie viel Spaß ihm die Arbeit gemacht hat.



"Es sind die verblüffenden Parallelen zwischen den Demenzkranken und den Häftlingen, die die Zusammenarbeit so spannend machten," erläutert Projektleiterin Grete Kahl. Die Sozialpädagogin wollte Menschen zusammenbringen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind, die oft allein sind und keine Anerkennung mehr von außen bekommen. Geschäftsführerin Jutta Weigand führte den jungen Männern vor Augen, was es heißt dement zu sein - sowohl für die Betroffenen selbst als auch für deren Angehörige. Wie schwer es ist, sich stufenweise von seinem Leben beziehungsweise von seinen Beziehungen verabschieden zu müssen, stimmte die Häftlinge nachdenklich. Beim Rundgang durchs Haus machte Nico mit mehreren Seufzern seinem Herzen Luft. Für Ottilie Klose genau die richtige Reaktion: "Betroffenheit, sich davon berühren zu lassen, ist der erste Schritt, um damit auch umgehen zu können."



Der achtsame Umgang mit Menschen, die in einer anderen, ihrer eigenen Welt leben und oftmals nicht mehr den Vorstellungen und Erwartungen anderer entsprechen beziehungsweise gerecht werden können, sei die einzige Möglichkeit unsere Gesellschaft zusammen zu halten, ist auch Jutta Weigand überzeugt.



Persönliche Stellungnahmen

Auf zehn großformatigen Bannern wird der Entstehungsprozess der Stellwände bei der Ausstellung gezeigt. Häftlinge, Pflegekräfte und Demenzkranke werden mit Sätzen über eigene empfundene Achtsamkeit zitiert. Die Gespräche darüber führte die Sozialpädagogin Grete Kahl. "Er war erstaunlich, wie klar die Demenzkranken ihre Gedanken dazu formulieren konnten. Das Nachdenken über das Thema hat bei den Häftlingen zu sehr persönlichen Stellungnahmen geführt, was mich bewegt hat."



Die Wanderausstellung wird im kommenden Jahr unter anderen im Foyer des Klinikums am Bruderwald und Michelsberg, beim Hospiz Verein Bamberg, im Rathaus und im Amtsgericht Bamberg und der St. Elisabethenkirche Bamberg zu sehen sein. Im Ausstellungszeitraum wird die Ausstellung durch weitere Banner mit aktuellen Projekten zum Thema Achtsamkeit aus dem Klinischen Bereich ergänzt und stetig weiter wachsen.



n der Sozialstiftung Bamberg arbeiten von über 4000 Beschäftigten im Bereich der Altenhilfe 187 Mitarbeiter, die sich um 204 Bewohner kümmern - 90 davon im beschützten Bereich. Außerdem werden 95 Patienten ambulant versorgt und 54 Mieter in Appartements im Betreuten Wohnen begleitet.