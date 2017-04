Polizist wird auf A70 von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

von SEBASTIAN MARTIN

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag auf der A70 in Fahrtrichtung Bayreuth gekommen. Ein Polizist musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, er schwebt derzeit in Lebensgefahr.



Die Autobahn in Fahrtrichtung Bayreuth ist derzeit immer noch komplett gesperrt. Ein Sachverständiger ist vor Ort.



Laut Alexander Czech, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, sicherte die Polizei einen Schwertransporter auf der A70 ab. Bei Roßdorf am Berg wollte der Konvoi kurz nach 10.30 Uhr abfahren. Die Polizei postierte sich laut den Angaben dazu auf der Sperrfläche der Ausfahrt.



Aus bisher unbekannter Ursache wurde einer der Polizisten dabei von einem BMW erfasst. Der Zusammenstoß war so heftig, dass er gegen das Polizeiauto geschleudert wurde und lebensgefährlich verletzt wurde. Der BMW kam daraufhin rechts in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.



Zur genauen Unfallursache ist derzeit nichts bekannt. Möglicherweise wollte der Fahrer im letzten Moment die Ausfahrt nehmen. Ein Sachverständiger versucht zur Zeit, den Unfallhergang zu rekonstruieren.



Die Polizei leitet den Verkehr derzeit von der A70 ab. Es kommt weiterhin zu Rückstaus.



Weitere Informationen folgen.