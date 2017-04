Pferd stürzt bei Buttenheim auf 16-jährige Reiterin und verletzt sie schwer

Bei einem tragischen Reitunfall wurde ein 16-jähriges Mädchen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Reiterin am Samstagmittag mit zwei weiteren Reiterinnen bei Buttenheim (Landkreis Bamberg) unterwegs.



Beim Ausritt scheute plötzlich das Pferd der 16-Jährigen. Sie versuchte noch, das Tier wieder unter Kontrolle zu bringen, wurde aber abgeworfen. Dabei rutsche ihr Pferd aus und stürzte so unglücklich auf die im Graben liegende Reiterin, dass sie schwere Verletzung an Thorax und Schädel erlitt. Die junge Reiterin galt laut Polizei als sehr erfahrene und sichere Reiterin.