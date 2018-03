Fast-Rock-Festival in Walsdorf: Neue Impulse für die Musikszene

"Winter Madness Festival" im Dezember





Harte Rockbeats sollen das "Lamm" beben lassen: Fünf Bands legen sich dafür am 29. Oktober in Walsdorf ins Zeug. Das erste "Fast Rock Festival" steigt, das ein vor zwei Jahren aus der Taufe gehobener Verein veranstaltet, der sich für Newcomer engagiert, um damit auch die Musikszene in und um Bamberg zu bereichern. "Denn noch immer sind die Auftrittsmöglichkeiten für junge Talente rar", meint Maximilian Mende als Vorsitzender der Initiative, die in dem Zusammenhang gleich noch auf einen Anfang November steigenden Band-Contest verweist.Im November 2014 war der Verein "Bamberger Festivals" von zehn Mitstreitern gegründet worden, die sich zum Teil auch über Facebook gefunden hatten, wie Mende berichtet. Die gemeinsame Idee: Newcomerbands "durch ehrenamtlich organisierte Konzerte zu fördern und auf diese Weise die Jugendkultur in Bamberg und der Region zu unterstützen".In diesem Sinne veranstaltete der Verein im vergangenen Jahr in Hirschaid das erste Autumn Assault Festival und im Bamberger JuZ das "Winter Madness Festival", das heuer erneut vom 16. bis 17. Dezember steigen soll. "Auch bieten wir jährlich im November in Kooperation mit dem Rockbüro Süd und dem Jugendkulturtreff ImmerHin Musiker-Workshops unter dem Titel ,Go Professional' an."Im "Weißen Lamm" werden am 29. Oktober ab 20 Uhr Asphalt, die Assln, Laut und Krank, Skolbeat und R.I.M.P. als Bands aus Ober- und Unterfranken spielen. In der darauffolgenden Woche steht dann auch schon das nächste Event an, das der Verein gemeinsam mit dem Kreisjugendring veranstaltet: der "Talentschuppen 2016"."Für den Wettbewerb konnten sich die Bands bereits im Sommer bewerben", sagt Mende. "Die besten sechs Formationen kommen zur Veranstaltung": Als Forchheimer Teilnehmer setzten sich Overcrowded Elevator durch, als Bamberger Wettbewerber CatState, Blaulicht und Falling From Grace. Animalizer seien als Lichtenfelser Band mit von der Partie, Nothing Left als Band aus Ebern.In einem professionellen Tonstudio können die Gewinner des Contests später einen eigenen Titel aufnehmen. Als weitere Preise winken beispielsweise auch ein Teilnehmerplatz beim Vorentscheid von Rock in Oberfranken und kostenlose Workshops, wie über Mende noch zu erfahren war.Samstag, 29. Oktober: "Fast Rock Festival" ab 20 Uhr im Weißen Lamm, Walsdorf: Zu erleben sind die Bands Asphalt (Deutsch-Rock aus Lichtenfels), Laut und Krank (Punkrock-Cover aus Walsdorf), Skolbeat (Volbeat-Cover aus Bamberg), Assln (Punkrock aus Walsdorf) und R.I.M.P. (Rock aus Sand)Samstag, 5. November: "Talentschuppen 2016 - Der Bandwettbewerb" ab 17 Uhr im Bürgerhaus Lechner Bräu in Baunach, veranstaltet vom Kreisjugendring Bamberg-Land und dem Verein Bamberger FestivalsAls Bands sind ab 17.30 Uhr Blaulicht (Punkrock aus Bamberg), Overcrowded Elevator (Indie aus Forchheim),CatState (Acoustic Pop aus Bamberg), Animalizer (HardRock aus Lichtenfels), Nothing Left (Hardcore aus Ebern), Falling From Grace (Metalcore aus Bamberg) und als Headliner ab 23 Uhr Wasted (Rock aus Nürnberg) zu erleben.Wer mehr über den Verein Bamberger Festivals wissen möchte, der sich auch für eine bessere Vernetzung der Musikszene in und um Bamberg einsetzt, findet unter seiner Homepage weitere Infos.