Naturschützer haben im Streit um den Steigerwald Revision eingelegt

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) legte beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Revision ein gegen die Aufhebung des Ebracher Schutzgebietes "Hoher Buchener Wald" (Az. 14 N 15.1870). Das teilte der Verband am Freitag mit. Damit wolle der BN etwas Grundsätzliches erreichen: Dass das BVerwG die Vorgaben bei der Abgrenzung von geschützten Landschaftsteilen an die geänderten Erfordernisse des Naturschutzrechts anpasst. Denn die bestehenden Regeln sind aus Sicht des BN nicht mehr zeitgemäß.



Das BVerwG bestätigte den Eingang der Revision. Am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof war der BN im Juli mit seiner Klage in einem Normenkontrollverfahren unterlegen. In dem mündlichen Verfahren war diskutiert worden, ob das zunächst ausgewiesene Schutzgebiet optisch abgrenzbar ist - und das auch sein muss. Aus Sicht des Gerichts war wohl entscheidend, dass diese Abgrenzbarkeit nicht gegeben und deshalb die Ausweisung als Schutzgebiet rechtswidrig gewesen sei.



Die Regierung von Oberfranken hatte das 775 Hektar große Schutzgebiet "Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst" (Landkreis Bamberg) im vergangenen Jahr aufgehoben, nachdem ihr die Staatsregierung mit einer Änderung des Naturschutzgesetzes die Zuständigkeit dafür übertragen hatte. Das zuvor zuständige Landratsamt Bamberg hatte das Schutzgebiet im April 2014 als Vorbereitung für einen "Nationalpark Nordsteigerwald" ausgewiesen und sich gegen eine Aufhebung stets gewehrt. Gegen die Aufhebung hatten die Naturschützer geklagt. Der "Hohe Buchene Wald" gilt als besonders urwüchsig und reich an seltenen Tierarten.