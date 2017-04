Motorradfahrer bei Strullendorf schwer verletzt

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet am Sonntagabend auf der Staatsstraße 2210 bei Strullendorf ein 27-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der Kradfahrer musste laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.