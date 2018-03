Motorräder prallen am Würgauer Berg frontal zusammen - zwei Schwerverletzte

Am Würgauer Berg sind am Sonntagabend zwei Motorräder frontal zusammengeprallt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 19-jähriger Kradfahrer, welcher in Richtung Würgau unterwegs war, nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.Beide Beteiligten erlitten so schwere Verletzungen, dass sie ebenfalls von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Da bei beiden Kradfahrern eine Lebensgefahr nicht auszuschließen war, ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Die Bundesstraße 22 musste in diesem Bereich mehrere Stunden gesperrt werden.Kaum vier Stunden ist es her, da verletzte sich am Würgauer Berg ein anderer Motorradfahrer schwer. Ein 19-jähriger Fahrer war in einer Kurve von der Straße abgekommen Doch das war nicht der einzige Vorfall an diesem Wochenende. Am Samstag kollidierte ein 17-Jähriger am Würgauer Berg mit einem Traktor und wurde dabei schwer verletzt