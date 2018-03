Zweiter Unfall binnen 24 Stunden: Motorradfahrer am Würgauer Berg schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B22 am am Würgauer Berg im Landkreis Bamberg.Ein 19-Jähriger Motorradfahrer kam laut Polizei alleinbeteiligt von der Straße ab und stürzte schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte den jungen Mann ins Klinikum Bamberg.Zu der Unfallursache und -hergang wurde zunächst nichts Näheres bekannt.Der Würgauer Berg macht immer wieder traurige Schlagzeilen. Die gerade bei Motorradfahrern beliebte Strecke ist immer wieder Schauplatz schwerer Unfälle.Erst am Samstagnachmittag, keine 24 Stunden vor dem Unfall am Sonntag, wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer im Auslauf der "Applauskurve" schwer verletzt.