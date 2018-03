Mit Skateboard zugeschlagen: Streit unter Ex-Mitbewohner eskaliert in Bamberg

Die Auseinandersetzung ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 12.45 Uhr in Gaustadt in der Caspersmeyerstraße. Die beiden ehemaligen WG-Bewohner stritten um Altschulden.



Der Streit eskalierte, so dass der eine den anderen mehrfach mit seinem Skateboard schlug. Er wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Täter konnte flüchten. Wer hat die Tat beobachtet (0951/9129-210)?