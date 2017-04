Mit Flasche auf den Kopf geschlagen: Unbekannte attackieren Radfahrer in Bamberg

In der Brennerstraße in Bamberg wurde am Dienstabend gegen 22.30 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer offenbar völlig grundlos von zwei unbekannten Männern angegriffen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg. Die Unbekannten sollen dem 22-Jährigen eine Flasche und über den Kopf geschlagen haben.



Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen beteiligt waren, konnten die Angreifer nicht mehr gefunden werden. Der Geschädigte wurde durch die Attacke leicht verletzt.