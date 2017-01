Mit 2 Promille: Betrunkener fährt in Bamberg falsch in Drive-in

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Angestellten eines Fast-Food-Restaurants in der Nürnberger Straße in Bamberg ein Mann auf, der beim Starten seines Pkw beinahe in die Fassadenfensterscheibe fuhr. Dies berichtet die Polizei.



Im Anschluss verwechselte der Fahrer offensichtlich die Ausfahrt und fuhr entgegen der "Drive-In-Spur". Die hinzugerufene Polizei konnte die Irrfahrt stoppen und bemerkte schnell den Grund des Fehlverhaltens. Der 58-jährige Fahrer pustete nahezu 2 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.