Messerattacke: Mann sticht 27-Jährigen in Bamberg nieder

Die beiden betrunkenen Männer gerieten laut Polizei am Samstagabend, gegen 22 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße in Streit.



Plötzlich nahm der 43-Jährige ein Brotmesser stach in Richtung seines 27 Jahre alten Kontrahenten. Dabei fügte er ihm eine blutende Wunde am Arm zu.



Ein Bekannter der Männer ging schließlich dazwischen, sodass der Angreifer von seinem Opfer abließ. Die Polizei wurde veständigt und nahm kurze Zeit später den 43-jährigen Bamberger vorläufig fest, während der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus transportierte, wo er ambulant behandelt werden musste.



Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg nahmen die Ermittlungen wegen versuchter Tötung auf. Auf Antrag der Bamberger Staatsanwaltschaft erging am Sonntag gegen den 43-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Totschlag. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.