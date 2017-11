Menschen und Kröten profitieren

Einstimmig haben die Mitglieder in der jüngsten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses die Sanierung der Kreisstraße BA 12 beschlossen. Diese führt von der St 2260 bei Gunzendorf über Stackendorf, Frankendorf und Tiefenhöchstadt bis Teuchatz. Zudem wurden für die bereits im April 2017 beschlossene Erneuerung der Kreisstraße BA 42 weitere Straßenbauarbeiten ohne Gegenstimme vergeben.

"Die Kreisstraße BA 12 stellt eine wichtige Verbindung von den Höhen des Jura zum Talraum bei Buttenheim mit Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz dar", erläutert Landrat Johann Kalb die Entscheidung. Man wolle die Bauzeit möglichst kurz und damit die Beeinträchtigungen für die betroffenen Bürgerinnen und Bür-ger gering halten.

Die Strecke weist nach Mitteilung des Landratsamtes aufgrund teils schwieriger Untergrundverhältnisse, Alterung und einer abschnittsweise relativ geringen Oberbaudimensionierung zahlreiche Unebenheiten, Setzungen und eine schadhafte Fahrbahnoberfläche auf.



550 Meter lang

Die Baumaßnahme wird zwei Abschnitte umfassen: Der erste Abschnitt betrifft die Strecke zwischen Gunzendorf und dem Abzweig zum Senftenberg bei Stackendorf. Hier haben sich im Laufe der Jahre langfristige Setzungen ergeben, wodurch eine sehr unebene Fahrbahnoberfläche und entsprechende Folgeschäden entstanden sind. Durch eine Erneuerung der Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht werden auf einer Länge von 550 Metern die Unebenheiten ausgeglichen und eine einwandfreie Fahrbahnoberfläche hergestellt.

Der zweite Abschnitt umfasst die Straße zwischen Frankendorf und Tiefenhöchstadt. In Teilabschnitten weist die Strecke wegen der dort zu geringen Oberbaudimensionierung ebenfalls starke Setzungen, Unebenheiten, Risse und Ausbrüche auf.

Daher wird, nahe dem "Parkplatz Klettergarten", auf einer Länge von 430 Meter beziehungsweise südlich von Tiefenhöchstadt auf einer Länge von 270 Meter eine Oberbauverstärkung ausgeführt. Nach Abfräsen der alten Deckschicht sind ein Profilausgleich mit einer zusätzlichen Asphalttragschicht und das Aufbringen einer neuen Asphaltdeckschicht vorgesehen.

Die Gesamtkosten für diese Straßenbaumaßnahme sind mit rund 320 000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen im Herbst dieses Jahres durchgeführt werden und werden etwa vier Wochen dauern. Während dieser Zeit ist eine Vollsperrung mit Umleitung über die Staatsstraßen 2210 und 2188 (Buttenheim - Seigendorf - Wernsdorf - Leesten - Zeegendorf) notwendig.



Bauarbeiten an der BA 42

Eine weitere wichtige Verbindungsstraße ist die Kreisstraße BA 42. Sie verbindet zusammen mit der Kreisstraße LIF 25 die Talräume der Itz und des Mains. Der von den Baumaßnahmen betroffene Abschnitt der BA 42 führt von der Bundesstraße B 4 bei Busendorf zur Landkreisgrenze Lichtenfels bei Ummersberg.



Krötenzäune verzichtbar

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Anfang Juli 2017 und werden etwa fünf bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Im Zuge der Sanierung wird auch der bisher von Ehrenamtlichen betreute Amphibienübergang zu einer stationären Amphibienschutzeinrichtung umgebaut, kündigt der Landrat an. Die Schutzeinrichtung besteht aus beidseitig längs der Bankette verlaufenden Stahlleitwänden und kleinen Tunneln. Damit ist es zukünftig nicht mehr notwendig die mobilen Amphibienschutzzäune alljährlich auf- und abzubauen. Die Baumaßnahme kann nach Auskunft der Behörde nur unter Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs abgewickelt werden. Die Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Verkehrs wird gewährleistet. Die Umleitung für den öffentlichen Verkehr führt nördlich über die B 4 und über die Kreisstraßen CO 1, LIF 8 und LIF 25.