Mehrfamilienhaus in Bamberg brennt - Großaufgebot vor Ort

In einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Bamberg ist am Mittwoch gegen 14.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Wohnungen standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen - auch aus dem Dachstuhl loderten laut ersten Berichten vor Ort bereits Flammen.Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.Laut Informationen vor Ort konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Zu der Brandursache liegen zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.Mehr Informationen in Kürze.