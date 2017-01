Mehrere Menschen nach Kollision zwischen Hallstadt und Kemmern verletzt

News5



Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines VW Golf am Donnerstagnachmittag auf der B4 in den Gegenverkehr geraten. Der Golf stieß laut ersten Informationen in einer leichten Rechtskurve zwischen Hallstadt und Kemmern frontal mit einem Opel zusammen.Dabei wurde der Golffahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich die Mutter des Opel-Fahrers zu, die zusammen mit ihrem Ehemann auf der Rückbank saß. Nach Absprache mit dem Notarzt wurde auch sie mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit. Ihr Ehemann und der Sohn trugen bei dem Zusammenstoß mindestens mittelschwere Verletzungen davon.Insgesamt waren zur Versorgung der Verletzten drei Rettungswagen, ein Krankenwagen und zwei Notärzte vor Ort. Die Koordinierung des medizinischen Einsatzes übernahm der ebenfalls angerückte Einsatzleiter Rettungsdienst. Von Seiten der Feuerwehr war die Feuerwehr Hallstadt mit 20 Mann vor Ort, die sich nicht nur um die Rettung der Verletzten aus den Fahrzeugen kümmerte, sondern auch die Absicherung der Unfallstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes und die Reinigung der Fahrbahn übernahm. Die Sperrung der Bundesstraße dauert wahrscheinlich noch bis ungefähr 15.30 Uhr an.Bereits in der Nacht zum Donnerstag war die B4 zwischen Rattelsdorf und Breitengüßbach stundenlang gesperrt. Ein Lkw mit Anhänger war umgekippt