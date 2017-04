Mann bedroht Frau in Bamberger Café mit Brotmesser

Nach Angaben der Bamberger Polizei wollte eine 58-jährige Frau gerade ihr Frühstück in einem Café in der Starkenfeldstraße einnehmen, als ein unbekannter Mann an ihren Tisch trat, sich ein Brotmesser nahm und damit wild herumfuchtelte.



Als die Frau den Unbekannten daraufhin bat, dies zu unterlassen, trat der Mann noch näher an ihren Tisch heran und führte seine Bewegungen in Richtung des Halses der Frau aus. Dann soll der Mann noch etwas zu der Geschädigten gesagt haben, was sie nicht verstand. Vermutlich - so berichtet es die Polizei - sprach der Mann russisch.



Er wird wie folgt beschrieben: 1,82 Meter groß, ca. 40 Jahre alt, lückenhaftes Gebiss, unrasiert und mit Drei-Tage-Bart.



Zeugenhinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.