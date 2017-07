Magier Timothy Thomson: Immer ein Ass im Ärmel

Timothy Thomsons Gesicht gibt keinerlei innere Regung preis. In den Händen hält der 25-Jährige ein scheinbar alltägliches Kartenset. Nun fordert er eine Zuschauerin auf, eine beliebige Spielkarte zu ziehen und sich das Blattmotiv gut einzuprägen. Thomson legt die Karte anschließend verdeckt herum wieder zu den restlichen und mischt den Stapel. Was danach geschieht, sorgt für ungläubige Blicke und offenstehende Münder: Nachdem Zuschauer ihre Hände auf die Karten gelegt haben, sind diese zu durchsichtigen Plastikscheiben geworden. Wirklich alle? Nein, die von der Frau ausgewählte Spielkarte hat ihr normales Erscheinungsbild behalten. Timothy Thomson hat es geschafft, sein Publikum auf magische Art zu verblüffen.



Dieser ausgefallene Kartentrick ist nur eine Kostprobe aus Timothy Thomsons Zauberrepertoire. Dem Nachwuchskünstler sei nach eigenen Angaben die Nähe zu seinem Publikum wichtig, mag es, Zuschauer die Magie hautnah spüren zu lassen. Nun möchte er sein Können auch beim diesjährigen "Bamberg zaubert" vom 14. bis 16. Juli zeigen.



Reichtum leicht gemacht

Der heute 25-jährige Illusionist aus Nordrhein-Westfalen fing bereits im Alter von zehn Jahren an, erste Zauberkunststücke vor dem Spiegel zu üben. Das Training in jungen Jahren hat sich ausgezahlt: Mittlerweile wird Timothy Thomson für Messen und Firmenfeiern gebucht oder verzaubert Gäste auf Hochzeitsfesten mit seinen Auftritten. Auch als Moderator verbindet er mit dem Zauberwerk unterhaltsam die einzelnen Programmpunkte. Dieser Fleiß wurde mit dem Nachwuchspreis des Gauklerfestivals Attendorn belohnt.



Vielleicht ist in Bamberg auch dieses Schaustück aus Thomsons Hexerbuch zu sehen, das den Traum vom Millionär wahr werden lässt: Der Magier hält einen Zehn-Euro-Schein in der Hand, doch lange wird er diesen Geldwert nicht mehr behalten. In Sekundenschnelle faltet Thomson den roten Schein zusammen. Schließlich pustet der junge Mann einmal kurz auf das zentimetergroße Papierstück. Was die Zuschauer im nächsten Moment zu sehen bekommen, ist reine Magie: Aus dem Zehner ist plötzlich eine 500-Euro-Note geworden.



Doch genau so schnell, wie sich der Wert des Geldscheins um das Fünfzigfache vergrößert hat, verwandelt ihn der 25-jährige Künstler wieder in seinen Ursprungszustand zurück.



Startschuss des 19. Zauberfests

Lange muss Thomson nicht mehr auf seinen Auftritt warten. Nur noch acht Tage, dann geht das Bamberger Straßen- und Varietéfestival "Bamberg zaubert" in die 19. Runde. Über 100 Künstler treten mit Zaubertricks, Feuershows sowie Akrobatik- und Comedyeinlagen auf.



Eine Auswahl der Magier bei "Bamberg zaubert"

Kamimaro Der "Rote Pantomime-Magier" aus Japan verzaubert auch in diesem Jahr die Besucher in Bamberg. Das Publikum kann sich auf märchenhafte Momente freuen. Ob er seinem Weltmeistertitel alle Ehre macht und seinen letztjährigen FT-Publikumspreis von "Bamberg zaubert" verteidigen kann?



Sam Sebastian Der slowenische Künstler Sam Sebastian verbindet in seinen Shows Elemente aus Zauberei, Illusion und Jonglage. In seinem 15. Jubiläumsjahr seit Karrierebeginn verzaubert er auch die Besucher von "Bamberg zaubert", die oft mit ins magische Geschehen eingebunden werden.



Der "Zauberfuzzi" Als einziger Straßenkünstler Liechtensteins zeigt der Zauberfuzzi eine schräge Mischung aus Zauberei und Comedy. Er ist sicherlich kein klassischer Magier und überrascht nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch durch seine unvorhersehbaren Tricks. Besucher dürfen gespannt sein!



Tom Kratz Jetzt mal ehrlich: Niemand glaubt doch an Zauberei! Tom Kratz schafft es, Klein und Groß von einem Besseren zu belehren. Auf humorvolle Weise präsentiert er mit Zauberstab, Bechern, Karten oder auch Seilen ein vielseitiges Aufgebot an Zaubertricks und gilt als zauberhafter Witzbold.



Zauberstadt Bamberg

"Bamberg zaubert" beginnt am 14. Juli mit einer Künstlerparade um 17 Uhr. Im Anschluss sowie am Samstag und Sonntag treten die Künstler in Aktion und bieten insgesamt etwa 350 Shows. Seit 1999 verwandelt das Straßenfestival die Domstadt in eine Welt der Illusion. Mit dem Hutgeld kann das Publikum den Akteuren danken.



Auch beim 19. Straßenfestival verleihen Besucher den FT-Publikumspreis an ihren Lieblingsact und können dabei Preise im Gesamtwert von 3000 Euro gewinnen. Teilnahmekarten sind an den Festivaltagen am FT-Stand am Grüner Markt erhältlich. Dort gibt es auch einen aktuellen Festival-Plan. red