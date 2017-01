Linkskurve wird Autofahrerin im Kreis Bamberg zum Verhängnis

Eine verletzte Autofahrerin sowie Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Breitengüßbach und Zückshut im Landkreis Bamberg ereignet hat.



Nach einer Linkskurve geriet die 20-jährige Fahrerin eines Autos von der Fahrbahn ab und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Dort blieb das Auto total beschädigt liegen. Mit dem Rettungsdienst wurde die unter Schock stehende und leicht verletzte Frau ins Klinikum Bamberg eingeliefert, teilte die Polizei mit.