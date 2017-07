Landkreis Bamberg: Biker bei missglücktem Überholmanöver schwerstverletzt

Ein 26-Jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Samstag zwischen Gunzendorf und Dreuschendorf schwerst verletzt.



Wie die Polizei mitteilt, wollte der Biker nach Zeugenaussagen vor Gunzendorf in einer Rechtskurve noch einen Pkw überholen. Dabei verlor dieser die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab.



Beim anschließenden Sturz in den Graben erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen, glücklicherweise stabilisierte sich der Zustand aber wieder im Laufe des Abends, weshalb keine Lebensgefahr mehr besteht.